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Бельгійська компанія домовилася із Україною про спільне виробництво ракет для протидії дронам

Бельгійська компанія підписала Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством.

Бельгійська компанія домовилася із Україною про спільне виробництво ракет для протидії дронам
Герман Сметанін, міністр з питань стратегічних галузей промисловості України
Фото: Макс Требухов

Бельгійська компанія THALES Belgium підписала Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством. 

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА. 

"Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет", – прокоментував міністр. 

Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

"Дякую THALES за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності нашої держави", – написав Сметанін. 

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