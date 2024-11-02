Бельгійська компанія домовилася із Україною про спільне виробництво ракет для протидії дронам

Бельгійська компанія підписала Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством.

Бельгійська компанія THALES Belgium підписала Меморандум про співпрацю з українським оборонним підприємством.

Як повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін, ця домовленість передбачає спільне виробництво ракет для протидії ворожим БпЛА.

"Також очікуємо, що надалі ця співпраця розшириться – до передачі технологій та комплектуючих до цих ракет", – прокоментував міністр.

Це співробітництво підсилить український ОПК та захист критичної інфраструктури від ворожих дронів.

"Дякую THALES за розширення співпраці з українськими оборонними компаніями та за підтримку обороноздатності нашої держави", – написав Сметанін.