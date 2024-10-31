Українські розробники залучили $25 млн іноземних інвестицій для оборонних технологій

До кінця року Brave1 очікує залучити $50 млн.

Завдяки оборонному кластеру Brave1 вдалося залучити $25 млн іноземних інвестицій.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій Михайло Федоров.

За його словами, торік українські розробники оборонних інновацій залучили всього $5 млн.

«Matchmaking між компаніями та інвесторами відбувається на invest demo days, такі заходи Brave1 проводить регулярно. Лише на одному демодні може відбутися кілька мільйонних угод. Наприклад, компанія Swarmer, яка займається пошуком ШІ-рішень для роїв дронів, залучила $2,7 млн іноземних інвестицій, і з частиною інвесторів познайомилися саме на demo days», - розповів Федоров.

Віцепрем'єр додав, що кластер щомісячно оновлює каталог, у якому є деперсоналізована інформація про понад 130 компаній, та пояснює інвесторам, як влаштована українська система оборонних інновацій.

«До кінця року Brave1 очікує залучити $50 млн. Чим більше інвестицій, тим швидше компанії можуть розвиватися та масштабувати продукти», - підкреслив очільник Мінцифри.