Індустрія краси в Україні зберігає свою динамічність попри виклики війни та економічної кризи . Попит на косметичні товари відновлюється, а ринок орієнтується на якісну продукцію, що відповідає міжнародним стандартам. Основні тренди – екологічна та натуральна косметика, преміумсегмент і українські бренди. Водночас війна поставила ринок перед проблемами: порушення ланцюгів постачання, скорочення споживчих витрат та обмежений доступ до деяких міжнародних брендів.

Український ринок косметики значно залежить від імпорту, де основними партнерами є Польща, Франція, Італія та Китай і це логічно: Франція та Італія світові лідери преміального сегменту, а Польща та Китай виробляють переважно продукти економ-класу. На їхню частку припадає понад половина ввезеної продукції. Крім того, за останній рік експорт української косметики скоротився на 60%, що викликано війною, кризою на внутрішньому ринку та логістичними труднощами. Це створює відчутний дисбаланс: залежність від імпорту обтяжує економіку, а українські виробники втрачають конкурентну позицію. Експерти вважають, що заміщення хоча б 20% імпортної косметики вітчизняною продукцією створило б близько 5 тисяч нових робочих місць та збільшило б податкові надходження на 5-7%.

Фото: надане Ніною Домбровською

Аналіз можливостей та викликів на ринку

Наразі український ринок косметики залежить від імпорту, адже обсяги ввезених товарів значно перевищують експортовані. Основними партнерами України в цій галузі є країни Європи та Азії: Польща, Франція, Італія та Китай, з яких надходить більше половини всіх косметичних товарів. Польща забезпечує приблизно 25% імпорту, Китай – близько 15%, а Франція та Італія – ще 20%.

Обсяг експорту косметики з України впав майже на 60% за останній рік через війну, внутрішню кризу та логістичні труднощі. Найбільші експортні ринки для української косметики – це країни СНД та ЄС, зокрема Польща, Румунія, Литва та країни Балтії. Ці напрямки значно ускладнені або закриті.

Зростання імпорту на фоні скорочення експорту створює відчутний економічний дисбаланс. За експертними оцінками, заміщення хоча б 20% імпортної косметики українською продукцією здатне створити близько 5 тисяч нових робочих місць та збільшити податкові надходження на 5-7%.

Локальне виробництво має потенціал для розвитку експорту. Завдяки технологічному прогресу та популярності натуральних інгредієнтів серед європейських споживачів, Україна може зайняти нішу на європейському ринку косметики. Для цього потрібні інвестиції в технології, міжнародні сертифікати якості та підтримка держави, а також здатність загортати продукти у якісний маркетинг, бо конкуренція в цій категорії – одна з найвищих, і саме здатність будувати бренд відрізняє успішні компанії від другорядних.

Запуск у 2024 році Beehive Cosmetics – це приклад того, як протягом війни український бізнес не лише зберігає віру в перемогу, але й активно інвестує в розвиток національної економіки. Новий бренд люксової косметики – Beehive Cosmetics – об'єднує український мед та природні інгредієнти з передовими технологіями та створює унікальний бренд у цій категорії.

Вплив імпорту на економіку

Домінування імпорту косметичних товарів створює фінансове навантаження на економіку України. Високі витрати на імпорт збільшують дефіцит національного бюджету. Це створює нерівні умови для українських виробників, які постають перед труднощами в конкуренції з міжнародними брендами. Наприклад, імпорт складає майже 85% ринку засобів для догляду за шкірою та до 80% для продукції для волосся.

Основними бар'єрами для імпортозаміщення є недостатні інвестиції в модернізацію виробництв та у маркетинг. Для українських компаній необхідно щонайменше 1,5-2 млн доларів на запуск продукції та вдосконалення інфраструктури.

Воєнні дії ускладнюють логістику, зокрема транспортування сировини з Європи, що займає на 20-30% більше часу. Таким чином виробити продукт в Україні наразі дорожче, ніж в іншому місці просто за рахунок логістики.

Попри ці бар’єри українські компанії можуть скористатися локальною ідентичністю. Для цього потрібна державна підтримка, включаючи податкові пільги та участь у міжнародних виставках. Згідно з аналітикою, підтримка імпортозаміщення може привести до 8-10% зростання ВВП у секторі краси та косметики вже за 3-5 років.

Можливості розвитку для українських виробників

Українські компанії мають потенціал для розширення асортименту продукції, впровадження сучасних технологій та кооперації з міжнародними експертами. Участь у міжнародних виставках та залучення інвестицій сприятимуть розвитку брендів та збільшенню їхньої частки на ринку.

Ключовою відмінністю Beehive Cosmetics є використання українського меду у значній кількості як основи продукту, та поєднання його з найсучаснішими компонентами такими як, наприклад кератин та колаген, що дозволяє створювати продукцію з унікальними властивостями, яка є в більшості натуральною та ефективною одночасно. Проте, українська косметика поки що не асоціюється з преміумсегментом, адже споживачі сумніваються у якості продукції часто суто через свої упередження. Наш проєкт має на меті змінити це уявлення, доводячи, що українська косметика може бути найвищої якості та конкурентоспроможною не просто за ціною, а у комплексі аспектів. Ми повинні позбутися комплексу меншовартості також у цьому та перестати вважати, що українське – це дешеві аналоги. Ми стоїмо за те, що українські товари на прикладі Beehive Cosmetics можуть бути найвищої якості та гідної цієї якості ціни.

Виробництво в Україні не лише підтримує внутрішній ринок, а й відкриває можливості для експорту. Успішне імпортозаміщення не лише зменшить фінансове навантаження, а й створить привабливі умови для інвесторів, формуючи сильний, конкурентоспроможний внутрішній ринок.