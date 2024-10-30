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Норвегія допоможе з закупівлею електрогенерувального обладнання, що дасть додаткові потужності для електромережі

Це забезпечить додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей, говорять у Нафтогазі. 

Норвегія допоможе з закупівлею електрогенерувального обладнання, що дасть додаткові потужності для електромережі
Електрогенерувальне обладнання
Фото: naftogaz.com

Група Нафтогаз уклала угоду, за якою компанія-виробник за грантові кошти уряду Норвегії та за організаційної участі ПРООН поставить в Україну електрогенерувальне обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі. Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей, повідомляє пресслужба Нафтогазу. 

Раніше на офіційному сайті норвезького уряду повідомлялось про виділення додаткових 1,5 мільярда крон (близько 127 млн євро) на енергетичні потреби України, частина з яких буде спрямована на закупівлю електрогенерувального обладнання для Групи Нафтогаз. 

“Ми вдячні нашим норвезьким партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України, що продовжує страждати від ворожих атак. Цінуємо послідовну підтримку Норвегії з початку повномасштабної війни”, – зазначив СЕО Групи Нафтогаз Олексій Чернишов. 

Нагадаємо, раніше Нафтогаз повідомляв, що планує розширити потужності ТЕЦ на понад 200 МВт для додаткової генерації електроенергії вже у 2025 році.

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