Норвегія допоможе з закупівлею електрогенерувального обладнання, що дасть додаткові потужності для електромережі

Це забезпечить додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей, говорять у Нафтогазі.

Група Нафтогаз уклала угоду, за якою компанія-виробник за грантові кошти уряду Норвегії та за організаційної участі ПРООН поставить в Україну електрогенерувальне обладнання, що забезпечить 80 МВт додаткової потужності для української електромережі. Це допоможе забезпечити додаткову генерацію електроенергії та тепла для мешканців однієї з областей, повідомляє пресслужба Нафтогазу.

Раніше на офіційному сайті норвезького уряду повідомлялось про виділення додаткових 1,5 мільярда крон (близько 127 млн євро) на енергетичні потреби України, частина з яких буде спрямована на закупівлю електрогенерувального обладнання для Групи Нафтогаз.

“Ми вдячні нашим норвезьким партнерам за допомогу у зміцненні енергетичної інфраструктури України, що продовжує страждати від ворожих атак. Цінуємо послідовну підтримку Норвегії з початку повномасштабної війни”, – зазначив СЕО Групи Нафтогаз Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше Нафтогаз повідомляв, що планує розширити потужності ТЕЦ на понад 200 МВт для додаткової генерації електроенергії вже у 2025 році.