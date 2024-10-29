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Мінфін розмістив ОВДП на 23,16 млрд гривень

Більшість ОВДП були розміщені у гривні.

Мінфін розмістив ОВДП на 23,16 млрд гривень
ОВДП 'Військові'
Фото: dp.sfs.gov.ua

Сьогодні, 29 жовтня, Міністерство фінансів України розмістило облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 23,16 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зокрема, Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП: 

  • 5,055 млрд гривень під 14,65% з погашенням через 1 рік; 
  • 5,322 млрд гривень під 15,25% з погашенням через 1,6 років; 
  • 5,355 млрд гривень під 16,25% з погашенням через 2,6 років; 
  • 602 млн гривень під 16,8% з погашенням через 3,4 років.

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Крім того, Мінфін запропонував доларові ОВДП на суму 165 млн доларів під 4,6% з погашенням через 1 рік.

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