Мінфін розмістив ОВДП на 23,16 млрд гривень

Більшість ОВДП були розміщені у гривні.

Сьогодні, 29 жовтня, Міністерство фінансів України розмістило облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) на суму 23,16 млрд гривень в еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба Мінфіну.

Зокрема, Міністерство фінансів запропонувало інвесторам гривневі ОВДП:

5,055 млрд гривень під 14,65% з погашенням через 1 рік;

5,322 млрд гривень під 15,25% з погашенням через 1,6 років;

5,355 млрд гривень під 16,25% з погашенням через 2,6 років;

602 млн гривень під 16,8% з погашенням через 3,4 років.

Крім того, Мінфін запропонував доларові ОВДП на суму 165 млн доларів під 4,6% з погашенням через 1 рік.