Індонезія заборонила продавати й рекламувати iPhone 16

Apple не виконала вимогу законодавства в країні з величезним попитом на технології.

Влада Індонезії заявила про неможливість просування та продажів у країні нових смартфонів від компанії Apple - iPhone 16-го покоління.

Як пише The Guardian, причиною заборони є невідповідність гаджета закону, відповідно до якого уся технологічна продукція має бути принаймні на 40% виготовлена з індонезійських компонентів.

Apple планувала інвестувати в індонезійську економіку приблизно 1,7 трильйона місцевих рупій, проте не виконала цей намір повною мірою, зупинившись на позначці в 1,5 трильйона. Не допомогла навіть поїздка до країни генерального директора компанії Тіма Кука, здійснена ним у квітні цього року.

Через невиконання вимог влади "яблучні" втрачають один з найбільших світових ринків: в Індонезії зареєстровано 350 мільйонів активних смартфонів, що навіть переважає населення країни.