У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону розповів, як отримати 1000 грн, про які напередодні оголосив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", – пояснив Соболев.

Він розповів, що це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

"Ці гроші марковані – тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", – зауважив перший заступник міністра.

Водночас він заявив, що на дітей так само можна буде оформити виплату.