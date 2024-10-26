Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
Атака Росії на Київ: через влучання дрона у Солом'янському районі загинула дитина, 6 поранені (оновлення)
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
AFP: Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Гутеррешу, який зустрічався з Путіним
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
Парламент готує нові пом'якшення для СЗЧ і дезертирів
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Саміт БРІКС: міжнародна легітимізація Путіна
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Корупція у МСЕК: голова Хмельницької ОВА звільнив директора департаменту охорони здоров'я
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Олександр Усик передав послання Трампу щодо українських полонених
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Кількість загиблих внаслідок нічного удару росіян по Дніпру зросла до 5 (оновлено)
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
Президент доручив уряду виплатити українцям по тисячі гривень: на що передбачені кошти
ГоловнаЕкономікаДержава

У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”

Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку".

У Мінекономіки розповіли, як отримати “тисячу від Зеленського”
перший заступник міністра економіки Олексій Соболев
Фото: Мінекономіки

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев в ефірі телемарафону розповів, як отримати 1000 грн, про які напередодні оголосив президент Володимир Зеленський, передає РБК-Україна.

"Це одна тисяча гривень на людину, незалежно від віку та соціального статусу. Використати можна протягом грудня-січня-лютого. Виплати будуть надходити на карту "Національного кешбеку". Це віртуальна картка, яку можна відкрити через "Дію", – пояснив Соболев.

Він розповів, що це додатково підтримає український мікро- та середній бізнес.

"Ці гроші марковані – тобто є визначене коло, куди їх можна витратити. Але також можна буде задонатити на ЗСУ", – зауважив перший заступник міністра.

Водночас він заявив, що на дітей так само можна буде оформити виплату.

  • Напередодні Зеленський розпорядився виплатити українським сім’ям по тисячі гривень на особу. Кабмін має запустити програму з 1 грудня.
  • Це вже друга тисяча від Зеленського за його каденцію. Першу виплачували українцям, які пройшли повний курс вакцинації під час пандемії коронавірусної хвороби.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies