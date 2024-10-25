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​Уряд затвердив додаткову дотацію регіонам, які постраждали від російської агресії

Кошти спрямують на зарплати працівникам бюджетної і комунальної сфер.

​Уряд затвердив додаткову дотацію регіонам, які постраждали від російської агресії
Засідання Кабміну
Фото: kmu.gov.ua

25 жовтня Кабмін затвердив другий етап розподілу додаткової дотації регіонам за третій квартал 2024 року. 

Про це повідомило Міністерство фінансів.

Місцеві бюджети деокупованих, тимчасово окупованих та інших регіонів, які постраждали від російської агресії, отримають 343,9 млн грн для підтримки органів місцевого самоврядування. Кошти спрямують на зарплати працівникам бюджетної і комунальної сфер місцевих громад.

Дотації розподілили між обласним бюджетом Луганської області та 82 бюджетами територіальних громад.

Зокрема, Луганщина і 17 громад, де тривають активні бойові дії, отримають 15,1 млн грн, 37 громад, де можливі бойові дії – 255,9 млн грн. а 10 громад, де активні бойові дії були або території деокуповані – 17,6 млн грн. Ще 55,3 млн грн отримають 18 громад, де бойові дії не ведуться (велися).

У Мінфіні додали, що з початку 2024 року уряд розподілив додаткову дотацію місцевим бюджетам на загальну суму 25,9 млрд грн, що в 1,5 разу більше, ніж за весь 2023 рік (17,2 млрд грн).

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