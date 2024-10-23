Мінекономіки розширило перелік сільгосптехніки та обладнання українських виробників, за які можна отримати компенсації

У переліку вже є 133 підприємства.

Міністерство економіки України розширило перелік сільгосптехніки і обладнання українських виробників, за придбання якої аграрії можуть отримати компенсацію від держави у розмірі 25% вартості.

Про це йдеться на сайті міністерства.

Тепер до програми включили 11 771 одиницю техніки від 133 українських підприємств – на сім більше. Відповідний наказ Мінекономіки затвердило 22 жовтня.

«Перелік української техніки, за придбання якої держава компенсує аграріям 25% від вартості, збільшився на 324 позиції та становить майже 11,8 тис. найменувань. Держпідтримка, яка є частиною політики «Зроблено в Україні», допомагає аграріям оновлювати парк техніки на вигідних умовах, а галузь українського машинобудування отримує додатковий стимул для розвитку», — заявила перша віцепрем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

Агровиробник має обрати постачальника з переліку на сайті Мінекономіки, придбати необхідну техніку й подати до уповноваженого банку заявку і підтвердні документи, аби отримати компенсацію.