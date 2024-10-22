У рамках проєкту «Intersport - дітям Героїв» 100 дітей, батьки яких загинули внаслідок повномасштабної війни, зустрілися з відомими спортсменами.
Діти поспілкувалися з Ольгою Харлан, Аліною Комащук, Оленою Кравацькою, Юлією Бакастовою, Парвізом Насібовим, Іриною Коляденко.
«Майже всі олімпійські чемпіони сьогодні тут, щоб привітати вас і розказати, як займалися спортом. Діти, обирайте свої види спорту, займайтеся спортом. Навіть якщо не будете чемпіонами, то будете чемпіонами по життю», - зазначив президент Національного олімпійського комітету України та олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт,
У ході події діти також взяли участь у різноманітних спортивних активностях. На спеціальних локаціях проходили змагання з керлінгу, баскетболу та брейкінгу. Фіналом святкового заходу стало здійснення спортивних мрій дітей. Велосипеди, м'ячі, бутси, тенісні ракетки, спортивний одяг - все, що діти прописали у листах мрій - їм передали представники торгових мереж Епіцентр, Intersport та Національного олімпійського комітету. До організації проєкту також долучився благодійний фонд «Діти Героїв».
Як зазначила заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, та зв’язків з громадськістю, кожна дитина, незалежно від обставин, заслуговує на підтримку та можливість реалізувати свої мрії.
«Компанії Епіцентр та Intersport разом із Національним олімпійським комітетом допомагають вам, дорогі діти, здійснювати ваші спортивні мрії. І насамперед ми хочемо допомогти вам повірити в себе. Вірте в себе, докладайте зусиль, займайтеся спортом для себе, для досягнень, для успіхів. І знайте, що все у ваших руках. А ми завжди вас підтримаємо на вашому спортивному шляху», - наголосила Ірина Шинкаренко.
У свою чергу шаблістка Ольга Харлан, яка здобула першу медаль для України на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, підкреслила важливість об’єднання та взаємопідтримки в складні для країни часи.
«Я завжди вірю в найкраще, вважаю, для того, аби зробити результат, треба багато працювати. Коли я готуюсь до змагань, коли виходжу на доріжку - це позитивна емоція, це боротьба. Тому в цей нелегкий час потрібно усім триматись разом, бути сильними, вірити в майбутнє, вірити в найкраще, - сказала Ольга Харлан.
Зазначимо, що Олімпійські зустрічі в рамках проєкту «Intersport - дітям Героїв» будуть продовжуватися та незабаром відбудуться і в інших містах України.