У рамках проєкту «Intersport - дітям Героїв» 100 дітей, батьки яких загинули внаслідок повномасштабної війни, зустрілися з відомими спортсменами.

Діти поспілкувалися з Ольгою Харлан, Аліною Комащук, Оленою Кравацькою, Юлією Бакастовою, Парвізом Насібовим, Іриною Коляденко.

Епіцентр влаштував дітям зустріч з відомими спортсменами

«Майже всі олімпійські чемпіони сьогодні тут, щоб привітати вас і розказати, як займалися спортом. Діти, обирайте свої види спорту, займайтеся спортом. Навіть якщо не будете чемпіонами, то будете чемпіонами по життю», - зазначив президент Національного олімпійського комітету України та олімпійський чемпіон з фехтування Вадим Гутцайт,

У ході події діти також взяли участь у різноманітних спортивних активностях. На спеціальних локаціях проходили змагання з керлінгу, баскетболу та брейкінгу. Фіналом святкового заходу стало здійснення спортивних мрій дітей. Велосипеди, м'ячі, бутси, тенісні ракетки, спортивний одяг - все, що діти прописали у листах мрій - їм передали представники торгових мереж Епіцентр, Intersport та Національного олімпійського комітету. До організації проєкту також долучився благодійний фонд «Діти Героїв».

Дорослі мотивували дітей займатися спортом

Як зазначила заступниця голови ТОВ «Епіцентр К» у сфері комунікацій, реклами, та зв’язків з громадськістю, кожна дитина, незалежно від обставин, заслуговує на підтримку та можливість реалізувати свої мрії.

«Компанії Епіцентр та Intersport разом із Національним олімпійським комітетом допомагають вам, дорогі діти, здійснювати ваші спортивні мрії. І насамперед ми хочемо допомогти вам повірити в себе. Вірте в себе, докладайте зусиль, займайтеся спортом для себе, для досягнень, для успіхів. І знайте, що все у ваших руках. А ми завжди вас підтримаємо на вашому спортивному шляху», - наголосила Ірина Шинкаренко.

У свою чергу шаблістка Ольга Харлан, яка здобула першу медаль для України на Олімпійських іграх-2024 у Парижі, підкреслила важливість об’єднання та взаємопідтримки в складні для країни часи.

Діти долучалися до різних активностей

«Я завжди вірю в найкраще, вважаю, для того, аби зробити результат, треба багато працювати. Коли я готуюсь до змагань, коли виходжу на доріжку - це позитивна емоція, це боротьба. Тому в цей нелегкий час потрібно усім триматись разом, бути сильними, вірити в майбутнє, вірити в найкраще, - сказала Ольга Харлан.

Зазначимо, що Олімпійські зустрічі в рамках проєкту «Intersport - дітям Героїв» будуть продовжуватися та незабаром відбудуться і в інших містах України.