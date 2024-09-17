Епіцентр та Міністерство у справах ветеранів підписали Меморандум про співпрацю, спрямований на підтримку ветеранського бізнесу

13 вересня міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова та генеральний директор ТОВ «Епіцентр К» Петро Михайлишин підписали Меморандум про співпрацю. Документом передбачено об'єднання зусиль на збільшення пропозиції товарів, вироблених українськими підприємцями - ветеранами війни під брендом “Створено Захисниками” в мережі ТЦ «Епіцентр».

"Я рада, що такий потужний лідер вітчизняного ритейлу долучився до нашого проєкту. Ваша мережа торгових центрів стане потужним майданчиком для представлення продукції, виробленої українськими ветеранами-підприємцями та їхніми сім’ями. Прагнемо допомогти їм стати впізнаваними виробниками якісної продукції. Я впевнена в успіху нашої співпраці”, — наголосила Наталія Калмикова під час підписання.

"У нашій компанії понад 3,5 тисяч працівників сьогодні в лавах ЗСУ. І як великий бізнес, ми підтримуємо наших воїнів, підтримуємо оборону країни і українську економіку, - зазначив Петро Михайлишин. - Ветерани — це мільйони людей, які ризикуючи власним життям, захищали нашу країну. Сьогодні, підписавши Меморандум про співпрацю між компанією «Епіцентр» та Міністерством у справах ветеранів, ми розпочинаємо проєкт співпраці з ветеранами-підприємцями. Ми будемо раді бачити на наших торгових площах, а також на онлайн платформі товари, вироблені ветеранами війни. У співпраці з Епіцентром багато компаній виросло у великий бізнес. Тому сподіваємось, що і підприємці-ветерани зможуть масштабувати свою власну справу і мати надійного партнера — компанію Епіцентр".

Компанія «Епіцентр», як соціально-відповідальний бізнес, підтримує і популяризує українські товари та послуги. Компанія приєдналась до програми Президента «Національний кешбек», частка реалізації товарів українського виробництва в мережі у 2024 році склала 53%. Також з 2017 року в Епіцентрі діє програма підтримки учасників бойових дій та їх родин «Українці разом», згідно якої учасники програми отримують знижки на різні групи товарів. Епіцентр і надалі підтримуватиме українських захисників у їх боротьбі за країну та коли вони повертатимуться до мирного життя.