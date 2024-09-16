Як вирішити проблему пенсійного забезпечення переселенців із Криму: законодавчі ініціативи

Анексія Криму та Севастополя Російською Федерацією в березні 2014 року поставила тисячі українських пенсіонерів перед невизначеністю. Відсутність доступу до пенсійних виплат, які вони отримували до анексії, створила серйозну соціальну кризу. Через розірвання дипломатичних відносин з Росією стало неможливо отримувати документи про припинення виплат із РФ, що було обов’язковим для поновлення пенсій в Україні. Багато переселенців не мали юридичного механізму для підтвердження свого статусу, а тому втратили право на пенсію.

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Законодавчі ініціативи для відновлення виплат

Український Уряд розробив кілька законодавчих ініціатив для розв'язання цієї проблеми. Основною була постанова Кабінету Міністрів та Пенсійного фонду України, яка дозволяє продовження виплат пенсій за умови отримання відповідної інформації з РФ. Однак через відсутність співпраці з російськими органами, Пенсійний фонд не міг отримати необхідні документи. У результаті розробили Закон №3674, який дозволяє підтвердити неотримання пенсії з РФ шляхом подачі особистої заяви до Пенсійного фонду України.

Яка роль Офісу Омбудсмана? Роз’яснюю

Офіс Омбудсмана України відіграє ключову роль у захисті прав переселенців. Ми неодноразово зверталися до Уряду з вимогою врегулювати пенсійне питання. У своїх щорічних і спеціальних доповідях порушував питання дискримінації пенсіонерів із Криму та Севастополя. Зокрема, запропонував усунути норму, що вимагає підтвердження від російських органів, аби особа могла отримати українську пенсію. Адже ця норма була визнана дискримінаційною: українці, що залишили анексовані території, не можуть отримати такі документи.

Законопроєкт № 9453 та його вплив

Відтак Міністерство соціальної політики України розробило Законопроєкт №9453, який став важливим кроком у розв’язанні проблеми пенсійного забезпечення. Він передбачає пропорційне обчислення страхового стажу для осіб, які працювали за межами України. Це дає можливість більшій кількості громадян отримати пенсії, навіть якщо їхній трудовий стаж був набраний в анексованому Криму. У квітні 2024 року Верховна Рада України ухвалила законопроєкт, що дозволило переселенцям отримати право на пенсійні виплати, не залежачи від підтверджень з РФ.

Подальші кроки та нормативно-правове врегулювання

Після прийняття Закону № 3674 Кабінет Міністрів зобов’язаний розробити нормативно-правові акти, що регулюють порядок виплати пенсій переселенцям. Офіс Омбудсмана надіслав лист до Прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля з метою пришвидшити розроблення та прийняття вище згаданих норм. Зміни також торкнуться порядку призначення та поновлення виплат особам, що перемістилися з тимчасово окупованого Криму на підконтрольну Україні територію. Ці кроки спрямовані на забезпечення соціального захисту переселенців та відновлення їхніх пенсійних прав.

Висновки та подальші перспективи

Ухвалення Закону №3674 стало важливим досягненням у відновленні пенсійних прав переселенців з анексованих територій. Проте проблема залишається складною і потребує подальшого розвитку нормативно-правової бази. Необхідно забезпечити ефективне підтвердження відсутності виплат із РФ та оперативне впровадження нових норм. Офіс Омбудсмана продовжує тримати це питання на контролі, спонукаючи Уряд до швидкого розв’язання проблеми та захисту соціальних прав переселенців.