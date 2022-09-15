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Переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій

На гарячі лінії Мінреінтеграції продовжують надходити звернення про відсутність необхідних документів для оформлення пенсійних виплат.

Переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій

Міністерство соціальної політики України напрацювало зміни до урядових актів, відповідно до яких переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій.

Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Йдеться про скасування підтверження уповноваженого органу Росії про те, що особі не призначалась пенсія на території тимчасово окуповано півострова.

Така ініціатива була схвалена, оскільки на гарячі лінії Мінреінтеграції продовжують надходити звернення від осіб, які перемістились з Криму, щодо відсутності необхідних документів для оформлення пенсійних виплат.

Крім того, громадські організації проведуть спеціальний аналіз щодо доречності надання низки інших документів, які передбачені Порядком виплати пенсій та нададуть відповідні рекомендації.

Також, поки відповідні зміни опрацьовуються, звернення, які надходять на гарячі лінії Мінреінтеграції та БФ “Право на захист”, “Крим СОС” та “Донбас СОС”, будуть передаватися до Мінсоцполітики й вирішуватимуться в індивідуальному порядку.

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