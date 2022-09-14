У Бахчисарайському суді відправили під варту учасників весілля, на якому виконували "Червону калину"

Вчора у Бахчисарайському районному суді близько 22 години розпочався розгляд адміністративних протоколів щодо двох жінок, які були на кримськотатарському весіллі, де виконували українську пісню "Червона калина". Обидві були визнані винними. Лілію Абдуллаєву суд відправив під арешт на 10 діб, а Лілі Сайфулаєвій призначив штраф у розмірі 50 000 рублів.

Про це повідомляють кримські ЗМІ.

За інформацією журналістів, обох жінок звинуватили в публічних діях з дискредитації російської армії (ст. 20.3.3 КоАП) і пропаганді ідеології організації, діяльність якої заборонена в Росії (ст. 20.3 КоАП).

Звинувачення за ст. 20.3, яке передбачає арешт, стало можливим завдяки висновкам "фахівця" про те, що слова з пісні "Червона калина" є гаслом організації ОУН, яка заборонена у Росії. Проте, як з’ясували журналісти, цим "фахівцем" є Дмитро Борисов – вчитель історії в одній зі шкіл Сімферопольського району, який неодноразово давав інтерв’ю з явно вираженою антиукраїнською позицією.

Обидва засідання пройшли у закритому режимі, а на сайті суду не було інформації про місце та час розгляду.

Раніше в цьому ж суді подібним чином були заарештовані Ахтем Гемеджі та Ельвіра Абдуллаєва за те, що один як діджей поставив, а друга як організаторка допустила звучання української пісні.

Суд визнав першого винним і призначив покарання у вигляді штрафу у розмірі 30 000 рублів за однією статтею та 10 діб адміністративного арешту – за іншою.

Кримські журналісти інформують, що Ахтема Гемеджі звинуватили у тому, що, поставивши пісню зі словами "визволяти браттів українських з московських кайданів", той публічно дискредитував російські війська, оскільки пісня використовується в період війни "українськими націоналістами". Друге звинувачення стосувалося того, що пісня нібито є гімном забороненої в Росії ОУН.

Ельвіру Абдуллаєву, яка відповідала за організацію весілля у ресторані "Арпат" та допустила звучання української пісні, суд визнав винною за тими ж статтями, призначивши штраф у розмірі 30 000 рублів та пʼять діб адміністративного арешту.

За день до початку переслідувань учасників весілля голова окупаційної адміністрації Криму Сергій Аксьонов заявив, що на тих, хто співає "націоналістичні пісні та скандує проукраїнські гасла", чекає "притягнення до кримінальної відповідальності, звільнення з посад і в тому числі припинення ведення бізнесу". Ресторан, у якому відбувалося весілля, після "інциденту" відключено від електрики та зачинено для перевірки контролюючими органами.

Журналісти повідомляють, що це не перші подібні випадки. 14 серпня Ленінський районний суд Криму дав 10 діб арешту діджею за те, що в одному з караоке-барів Щолкіно той поставив пісню "Дике поле". Надалі відпочивальник, який замовив пісню, також був визнаний винним та отримав покарання у вигляді штрафу.

Наприкінці серпня повідомлялося, що в окупованому Криму затримали чоловіка, який у своїй машині заспівав пісню "Ой у лузі червона калина". Його знайшли за допомогою камер відеоспостереження.