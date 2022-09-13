Окупанти готують провокації у Бердянську

У тимчасово окупованому росіянами Бердянську Запорізької області можливі провокації з використанням символіки України та ЗСУ.

Про це повідомила міськрада Бердянська.

Наступної суботи, 17 вересня, Бердянськ відзначатиме 195-річчя.

“За наявною у нас інформацією до будівлі виконкому днями були завезені прапори України та військова форма збройних сил”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це може бути використано окупантами для чергових провокацій з метою звинувачення ЗСУ або маніпуляції населенням міста.

Нагадаємо, в центральній частині окупованого росіянами Бердянська вдень 6 вересня лунали вибухи та стрілянина. Прокремлівські медіа повідомили, що від вибуху постраждав ставленик окупантів – так званий комендант Бердянська Артем Бардін.

Раніше у місті підірвали авто бердянського колаборанта Олександра Колєснікова - так званого заступник начальника місцевого "ДАІ".