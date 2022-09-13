Укрпошта відновлює роботу на деокупованій Харківщині

Найнеобхідніші товари тепер можна придбати завдяки Укрпошті.

Укрпошта почала доставку товарів на звільнені від росіян території Харківської області. Зокрема, автомобілі Укрпошта вже почали їздити у Балаклію.

Про це повідомила пресслужба Укрпошти.

“Ми оперативно відновлюємо роботу у деокупованих населених пунктах і починаємо розвозити пенсії та соціальні виплати”, - йдеться у повідомленні.

Також Укрпошта запускає доставку найнеобхідніших товарів: ліків, харчів, одягу, будматеріалів, побутової хімії, дитячих товарів тощо.

Крім того, Укрпошта відновила зв‘язок зі світом у Балаклії завдяки Starlink.

Нагадаємо, перший гумконвой з числа поліцейських та волонтерів прибув до звільненої Балаклії у Харківській області.

А для відновлення інфраструктури Харківської області уряд виділив 400 мільйонів гривень.