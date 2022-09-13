Ще 7 суден з українським продовольством вийшли з портів

З портів “Великої Одеси” до країн Азії та Європи вийшли ще сім суден, навантажених українським продовольством.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури України.

“Ще 7 суден з 151,5 тис. тонн агропродукції вийшли з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний” до країн Азії та Європи”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з моменту виходу першого судна з українським продовольством експортовано 2,9 млн тонн агропродукції.

Всього з портів України вийшло 129 суден з агропродукцією. Вона була направлена до країн Азії, Європи та Африки. Така ж кількість суден зайшла під нове завантаження українським продовольством.

Нагадаємо, 12 вересня балкер IKARIA ANGEL, зафрахтований Всесвітньою продовольчою програмою ООН, прибув до порту “Чорноморськ”. В нього мають завантажити 30 тис. тонн пшениці.