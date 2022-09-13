Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
Заручники географії. Як росіяни мстять Харкову за контрнаступ
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Прикордонники взяли в полон російського артилериста, який з березня обстрілював Харківщину
​Український наступ
​Український наступ
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Старух показав фото наслідків ракетного удару по Запоріжжю
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Українські захисники захопили російські комплекси безпілотників та документацію
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
Росія призупиняє відправлення нових підрозділів на територію України, - Генштаб
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
"Після деокупації Лиману естафету переймаємо ми", – Луганська ОВА повідомила про звільнення кількох населених пунктів
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
Окупанти у Маріуполі влаштували "святкування дня міста"
ГоловнаЕкономікаДержава

Майже півтора мільярда гривень надійшло від розміщення військових облігацій, - Мінфін

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - наголосили в міністерстві.

Майже півтора мільярда гривень надійшло від розміщення військових облігацій, - Мінфін
Фото: Макс Левин

Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

До державної скарбниці вдалося залучити майже 1,5 млрд грн.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - наголосили в міністерстві.

Фото: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, за облігації від 6 вересня виручили трішки більше 47 млн грн.

Більшість інвесторів НАК "Нафтогаз України" погодились на пропозицію з відтермінування виплат на 2 роки.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також