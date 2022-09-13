Майже півтора мільярда гривень надійшло від розміщення військових облігацій, - Мінфін

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - наголосили в міністерстві.

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Сьогодні Міністерство фінансів України розмістило облігації внутрішньої державної позики.

Про це йдеться на сайті Мінфіну.

До державної скарбниці вдалося залучити майже 1,5 млрд грн.

"Гроші інвесторів підтримують Збройні Сили України та забезпечують наших військових найнеобхіднішим: зброєю, набоями, технікою, харчуванням та медикаментами", - наголосили в міністерстві.

Фото: Міністерство фінансів України

Нагадаємо, за облігації від 6 вересня виручили трішки більше 47 млн грн.

Більшість інвесторів НАК "Нафтогаз України" погодились на пропозицію з відтермінування виплат на 2 роки.