"Війна — це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є".

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що заклали у проєкт бюджету-2023, який сьогодні затвердили на засіданні уряду.

У своїй промові на засіданні КМУ він підкреслив, що "бюджет 2023-го року — це бюджет для перемоги".

"Вже зараз ми чесно говоримо суспільству, що рік буде непростим. Війна — це дорого. Дуже дорого. Тому головне завдання — максимально ефективно використовувати кошти, які у нас є", - сказав Шмигаль.

Прем'єр перелічив пріоритети бюджету-2023 і їхні розміри:

сектор безпеки та оборони : 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету (це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо; порівняно з бюджетом-2022 це зростання в 4 рази).

: 1 трлн 136 млрд гривень або майже 50% всього бюджету (це зарплати військових, забезпечення армії, ремонти й закупівлі техніки та зброї тощо; порівняно з бюджетом-2022 це зростання в 4 рази). соціальні програми (пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту): це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету, понад 800 млрд грн. (передбачено збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень).

(пенсії, субсидії, допомога малозабезпеченим родинам, виплати внутрішньо переміщеним особам, витрати на медицину та освіту): це 35% від всіх видатків у проєкті бюджету, понад 800 млрд грн. (передбачено збільшення фінансування Пенсійного фонду з бюджету на більш ніж 30 млрд гривень). скорочення інших видатків (зменшують кількість чиновників, врізають зарплати та премії за винятком силових структур): видатки на утримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 млрд гривень порівняно з 2022 роком.

(зменшують кількість чиновників, врізають зарплати та премії за винятком силових структур): видатки на утримання органів державної влади буде скорочено на 11,6 млрд гривень порівняно з 2022 роком. створення бюджетного Фонду ліквідації наслідків збройної агресії (там планують акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення): не менше 19 млрд грн.

(там планують акумулювати конфісковані кошти Росії та росіян, а також міжнародну допомогу на швидке відновлення): не менше 19 млрд грн. додаткова дотація на компенсацію витрат для місцевих бюджетів: 24 млрд грн.

За словами Шмигаля, у наступному році доходи України складуть 1,28 трлн гривень, тоді як видатки заплановані на рівні 2,57 трлн гривень.

"Відповідно щомісячний дефіцит бюджету на наступний рік ми оцінюємо в понад 3 млрд доларів. Уже зараз більше третини бюджету нам допомагають фінансувати міжнародні союзники. Зі свого боку ми докладаємо максимум зусиль, щоб фінансова підтримка партнерів продовжувалась у 2023 році. І ми точно не можемо собі дозволити додаткові нецільові витрати", - додав прем'єр.

Нагадаємо, нардеп Ярослав Железняк прокоментував проєкт бюджету-2023 від КМУ, в якому ріст інфляції прогнозують до 30%, а зростання ВВП - до 2,5% порівняно з минулим роком.

Тим часом Міжнародний валютний фонд виділив 1,4 млрд доларів США додаткової підтримки Україні.