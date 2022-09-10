На їх борту 90 тисяч тонн української агропродукції.

Із портів України в рамках зернової угоди вийшли чергові кораблі з зерном.

Про це повідомило у Телеграм Міністерство інфраструктури.

«З портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли п’ять суден. На їх борту 90 тисяч тонн української агропродукції. Вони прямують в напрямку країн Африки та Європи», – йдеться в повідомленні.

За даними урядового відомства, з початку дії зернової ініціативи Україна експортувала 2,6 мільйона тонн сільськогосподарської продукції. Всього з українських портів вийшли 113 суден з продовольством, направленим до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, що 22 липня в Стамбулі Україна, Туреччина та Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш підписали Ініціативу про безпечне транспортування зерна та харчових продуктів з трьох українських портів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.