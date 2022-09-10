ОК "Південь": ЗСУ просунулися на кілька десятків кілометрів

У ЗСУ обіцяють скоро повідомити про успіхи на півдні.

Збройні Сили України успішно контрнаступають не тільки на Харківщині, а й на Херсонщині.

Про це повідомила в ефірі телемарафону речниця ОК «Південь» Наталія Гуменюк, інформує Громадське радіо.

За її словами, на півдні українські захисники знищили понад 70 окупантів, також дев’ять танків, дві гаубиці великокаліберної артилерії, якими вони постійно стріляли по Нікопольському району.

Не маючи успіхів на полі бою, окупанти відіграються на мирних мешканцях, обстрілюючи райони, які для них не досяжні, зазначає Гуменюк.

«Були удари С-300 по Миколаєву, намагаються там дістати критичну інфраструктуру, але, на щастя, ні в одному, ні в іншому районі немає людських втрат. Це головне для нас. Є просування наших військ по лінії південного фронту по різних ділянках від двох до кількох десятків кілометрів. Скоро ми обов’язково повідомимо ті населені пункти, які радо зустрічають наших бійців», — запевнила Гуменюк.

Нагадаємо, що у Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів в Біляївці та поромну переправу в районі Львового.

На деокупованих територіях АТ "Херсонобленерго" відновлює електропостачання після масованих ворожих обстрілів.