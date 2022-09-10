МЗС закликав західних партнерів продовжити постачання зброї

Ніколенко зробив заяву на тлі радісних новин з Харківщини.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили на важливості продовження постачання зброї в Україну у світлі успіхів ЗСУ на сході України.

Про це написав у Twitter речник МЗС Олег Ніколенко.

"Українські війська роблять успіхи на сході України, звільняючи нові міста і села. Їхня мужність у поєднанні з військовою підтримкою Заходу дає дивовижні результати. Украй важливо продовжувати постачання зброї в Україну. Перемогти Росію на полі бою - значить здобути мир в Україні", - написав він.

Нагадаємо, що голова Пентагону Ллойд Остін анонсував наступну зустріч Контактної групи з оборони України. Чергова сесія відбудеться вже найближчими тижнями.

8 вересня на авіабазі ВПС США "Рамштайн" відбулось засідання Контактної групи з питань оборони України. Головував на зустрічі Ллойд Остін. Участь у зустрічі взяли представники понад 50 країн.

До початку засідання Остін оголосив про новий пакет військової допомоги в 675 млн доларів. Він включає 105 мм гаубиці, артилерійські боєприпаси для HIMARS, ракети HARM, машини Humvees, броньовані машини швидкої допомоги.