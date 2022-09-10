З 25 лютого на кордоні затримали понад 8 тис. ухилянтів від мобілізації

Від початку воєнного стану прикордонники затримали понад 8 тисяч чоловіків за спробу незаконного перетину кордону.

Про це повідомляє Держприкордонслужба у Facebook.

Повідомляється, що 5,6 тисячі із них намагалися незаконно перетнути кордон поза пунктами пропуску.

Крім того, від 24 лютого зафіксовано 245 марних спроб підкупу прикордонників на суму понад 3,8 млн грн.

Зараз в умовах дії воєнного стану в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни. Дозволяється виїзд при таких підставах як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю, а також в деяких інших випадках.

Нагадаємо, що за словами міністра оборони Олексія Резнікова, чоловіки в Україні переважною більшістю повинні бути готові до призову до війська. Так Резніков відповів на питання про скасування заборони чоловікам на виїзд за кордон.