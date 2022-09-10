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У Дніпрі викрили коригувальницю ракетних обстрілів

Зрадниця звітувала ворогу про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

У Дніпрі викрили коригувальницю ракетних обстрілів
Фото: СБУ

Контррозвідники Служби безпеки України викрили співробітницю одного з підприємств ракетно-космічної галузі Дніпра на співпраці зі спецслужбами РФ. Зрадниця передавала ворогу інформацію про новітні українські розробки у воєнній сфері та стан реалізації державних оборонних замовлень.

Про це повідомляє у Телеграм пресцентр СБУ.

Крім того, вона коригувала ракетні обстріли по Дніпру та звітувала ворогу про відомі їй позиції ЗСУ у місті.

Зрадниця – 62-річна місцева мешканка. Вона пішла на співпрацю з РФ через свої проросійські погляди. Жінка чекала приходу «русского міра» на Дніпропетровщину, і всіляко демонструвала свою проросійську позицію у соцмережах. Її контактною особою був кадровий співробітник ФСБ, який використав проросійські погляди шпигунки для її вербування.

Наразі слідчі СБУ повідомили ворожій поплічниці про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, що співробітники СБУ викрили у Кривому Розі підозрюваного в антиукраїнській пропаганді. 

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