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Втрати Росії перевищили 52 000 осіб

За добу знищено 350 окупантів. 

Втрати Росії перевищили 52 000 осіб
Фото: Оперативне командування ‘Схід’

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 вересня орієнтовно склали 52 250 осіб. За минулу добу підтверджені втрати складають 350 окупантів. 

Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ у фейсбуці.

Інші втрати:

  • танків – 2136 (+14);
  • бойових броньованих машин – 4584 (+9);
  • артилерійських систем – 1259 (+22);
  • РСЗВ – 311 (+5);
  • засобів ППО – 162 (+3);
  • літаків – 239 (+0);
  • гелікоптерів – 212 (+1); 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10);
  • крилатих ракет – 215 (+1);
  • кораблів/катерів – 15 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27);
  • спеціальної техніки – 114 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках. 

Нагадаємо, ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України. 

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