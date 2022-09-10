Втрати Росії перевищили 52 000 осіб

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 вересня орієнтовно склали 52 250 осіб. За минулу добу підтверджені втрати складають 350 окупантів.
Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ у фейсбуці.
Інші втрати:
- танків – 2136 (+14);
- бойових броньованих машин – 4584 (+9);
- артилерійських систем – 1259 (+22);
- РСЗВ – 311 (+5);
- засобів ППО – 162 (+3);
- літаків – 239 (+0);
- гелікоптерів – 212 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10);
- крилатих ракет – 215 (+1);
- кораблів/катерів – 15 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27);
- спеціальної техніки – 114 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Нагадаємо, ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.