Втрати Росії перевищили 52 000 осіб

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 вересня орієнтовно склали 52 250 осіб. За минулу добу підтверджені втрати складають 350 окупантів.

Про це повідомили в Генеральному штабу ЗСУ у фейсбуці.

Інші втрати:

танків – 2136 (+14);

бойових броньованих машин – 4584 (+9);

артилерійських систем – 1259 (+22);

РСЗВ – 311 (+5);

засобів ППО – 162 (+3);

літаків – 239 (+0);

гелікоптерів – 212 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 898 (+10);

крилатих ракет – 215 (+1);

кораблів/катерів – 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 3426 (+27);

спеціальної техніки – 114 (+2).

Найбільших втрат противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, ворог з високою інтенсивністю веде повітряну розвідку, продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.