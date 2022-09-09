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СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул

Чоловік тривалий час жив у Росії.

СБУ викрила в Кривому Розі антиукраїнського пропагандиста, - Вілкул
Фото: Facebook Олександра Вілкула

Співробітники СБУ викрили у Кривому Розі підозрюваного в антиукраїнській пропаганді. 

Про це повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

“Співробітник одного з підприємств Кривого Рогу тривалий час проживав у Росії, але на початку 2000-х років повернувся на батьківщину. Активність з підтримки орків він почав проявляти після початку російської агресії. Його акаунт в “Однокласниках” став рупором антиукраїнської пропаганди”, - розповів Вілкул.  

Він додав, що чоловік активно закликав підтримувати окупацію України росіянами, а також підтримував дії збройних сил РФ та проросійських окупаційних адміністрацій.

Як раніше повідомлялось, спецслужби активно працюють із пошуку шпигунів, зокрема в Кривому Розі. Для підвищення ефективності такого пошуку створена спеціальна гаряча телефонна лінія та електронна пошта, на які можна повідомити про шпигунів та зрадників. Олександр Вілкул пообіцяв нагороду тим, за сиєю інформацією будуть затримані ворожі агенти або агітатори.

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