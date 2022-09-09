В боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко, - Петро Порошенко

Оператор телеканалу “Прямий” Олексій Юрченко загинув в боях за звільнення Балаклії на Харківщині.

Про це повідомив народний депутат України Петро Порошенко.

“24 лютого він прийшов на Лаврську і одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от... загинув під Балаклією”, - розповів Порошенко.

Олексій Юрченко воював у лавах ЗСУ в 2015-2016 роках. Він відзначився у боях за Мар'їнку і Піски.

“Мої щирі співчуття дружині Тетяні та всій родині Олексія”, - написав Петро Порошенко.

Нагадаємо, у Донецькій області в боях під Бахмутом загинув український журналіст Олександр Савоченко.