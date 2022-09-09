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В боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко, - Петро Порошенко

Звільнення українських земель відбувається ціною життів наших захисників.

В боях за звільнення Балаклії загинув оператор телеканалу "Прямий" Олексій Юрченко, - Петро Порошенко
Фото: Петро Порошенко

Оператор телеканалу “Прямий” Олексій Юрченко загинув в боях за звільнення Балаклії на Харківщині.

Про це повідомив народний депутат України Петро Порошенко

“24 лютого він прийшов на Лаврську і одразу записався до 206 батальйону тероборони Києва. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І от... загинув під Балаклією”, - розповів Порошенко.

Олексій Юрченко воював у лавах ЗСУ в 2015-2016 роках. Він відзначився у боях за Мар'їнку і Піски. 

“Мої щирі співчуття дружині Тетяні та всій родині Олексія”, - написав Петро Порошенко. 

Нагадаємо, у Донецькій області в боях під Бахмутом загинув український журналіст Олександр Савоченко.

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