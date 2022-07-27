Журналіст Олександр Савоченко загинув у боях під Бахмутом

На початку війни він пішов захищати Україну добровольцем.

У Донецькій області в боях під Бахмутом загинув український журналіст Олександр Савоченко.

Про це повідомляє ІМІ.

До повномасштабної війни Олександр Савоченко працював у Києві журналістом: спочатку на СТБ, потім в інформаційному агентстві AFP, пізніше на Суспільному. Робив аналітичні сюжети, зокрема, про економіку та політику.

Олександр жив у Броварах. У нього залишилися дружина, батьки, старший брат та бабуся.

Олександр родом з Поліського, закінчив Ніжинський обласний педагогічний ліцей з медаллю та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Похорони Олександра відбудуться в рідному селі Поліському.

Нагадаємо, Олександр Савоченко – 37-й медійник, що загинув унаслідок російської агресії в Україні.