Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Олексій Бурховецький, «Бурий»: «Бій почався з того, що я крикнув «Здохніть, тварі! Слава Україні!» і вистрелив з гранатомета»
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
Окупанти не розвинуть взяття Новолуганського в успішний наступ на Бахмут, – ISW
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
​Окупанти обстрілюють Нікополь та Марганець зі спальних районів захопленого Енергодара, - міський голова
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
Володимир Зеленський показав наслідки обстрілу росіянами Затоки
ГоловнаСуспільствоВійна

Журналіст Олександр Савоченко загинув у боях під Бахмутом

На початку війни він пішов захищати Україну добровольцем.

Журналіст Олександр Савоченко загинув у боях під Бахмутом
Фото: imi.org.ua

У Донецькій області в боях під Бахмутом загинув український журналіст Олександр Савоченко.

Про це повідомляє ІМІ.

До повномасштабної війни Олександр Савоченко працював у Києві журналістом: спочатку на СТБ, потім в інформаційному агентстві AFP, пізніше на Суспільному. Робив аналітичні сюжети, зокрема, про економіку та політику.

Олександр жив у Броварах. У нього залишилися дружина, батьки, старший брат та бабуся.

Олександр родом з Поліського, закінчив Ніжинський обласний педагогічний ліцей з медаллю та Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Похорони Олександра відбудуться в рідному селі Поліському.

Нагадаємо, Олександр Савоченко – 37-й медійник, що загинув унаслідок російської агресії в Україні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також