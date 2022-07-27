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У Стамбулі відкрився Координаційний центр щодо експорту українського зерна

Він має забезпечити безпечне відвантаження зернових. 

Фото: EPA/UPG

У турецькому місті Стамбул відкрився Координаційний центр щодо експорту українського зерна, яке блокувалось російськими військами. Мета центру – забезпечити безпечне відвантаження зерна з трьох українських портів, пише The Guardian із посиланням на заяву міністра оборони Туреччини Хулусі Акара.

Нині в українських портах на експорт очікують 25 тонн зерна. 

"Підготовка до виходу з українських портів перших кораблів у межах знакової угодитриває", – передає слова Акара видання.

До роботи в центрі задіяні представники України, ООН, Туреччини і росіяни.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, розблокованими мають бути три українські порти: Одеський, Південний і Чорноморський. Контроль за портами повністю залишається за українською стороною. Жодних інших кораблів, окрім призначених для експорту зерна і повʼязаних із ним харчових продуктів, у цих портах не буде. 

Передбачена відсутність супроводу суден кораблями Росії та представників країни-агресора в українських портах.

Відповідна угода була підписана між Україною, Туреччиною і генсеком ООН минулої пʼятниці. Дзеркальну угоду з турецькою стороною і Антоніу Гутеррешем підписала Росія.

Через день після укладання угоди росіяни обстріляли Одеський порт. 

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