​Міноборони створило резерв у забезпеченні бронежилетами та касками, – Маляр

За останні два місяці підрозділам ЗСУ буде передано понад 200 тис. бронежилетів.

Зростає також частка індивідуальних засобів захисту вітчизняного виробництва.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“З 14 по 27 липня Міністерство оборони передало до підрозділів ЗСУ 56 тис. бронежилетів, понад 60 тис. шоломів, 43 тис. пар взуття та понад 21 тис. комплектів форми. Та понад 4 тис. зимових курток. Нагадаємо, що ми вже розпочали підготовку до зимового періоду”, – заявила вона.

Найближчим часом за укладеними договорами очікується додаткове надходження індивідуальних засобів захисту у кількості 20 тис. бронежилетів та 18 тис. шоломів.

“Одне із завдань Міноборони – це ритмічність постачань. Зокрема, у червні до ЗСУ було передано понад 100 тис. бронежилетів, а за підсумками липня буде така ж цифра. Тобто за два місяці буде поставлено понад 200 тис. бронежилетів. Вже на цей час ми створили відчутний резерв у забезпеченні бронежилетів та касок”, – запевнила Маляр.

Зростає частка українських виробників, які постачають індивідуальні засоби захисту.

“У липні на замовлення Міноборони було виготовлено стільки ж бронежилетів, скільки попередньо було виготовлено за чотири місяці, з березня по червень. Це вже не тисячі, а десятки тисяч одиниць, які вироблені вітчизняними виробниками”.

Нагадаємо, при Міністерстві у справах ветеранів України відновила роботу Міжвідомча комісія з питань розгляду матеріалів про визнання учасниками бойових дій та виплати одноразової грошової допомоги.