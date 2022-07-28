За півтора тижня ЗСУ звільнили три населених пункти Херсонщини, – Громов

На півдні ворог намагається утримати рубежі та перекидає озброєння і живу силу з Луганського і Харківського районів.

З початку місяця російська армія завдала по Україні 49 ракетних і 44 авіаударів. У День Української Державності ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на сході України та намагається встановити повний контроль над Луганською і Донецькою областями.

Така ситуація спостерігається вже не перший тиждень. Повністю оволодіти областями росіянам не вдається. Про це заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов повідомив на брифінгу.

На Волинському, Житомирському та Київському напрямках обстановка контрольована. Ймовірність наступу з території Білорусі або вторгнення білоруських військ лишається низькою. Однак не виключається можливість, що білоруські спецпризначенці разом із росіянами і бойовиками ПВК вчинять провокації в прикордонних з Україною районах Гомельської і Брестської областей. Метою є інспірування антиукраїнських настроїв у білоруського суспільства.

Залишається загроза продовження ракетних ударів з території Білорусі протягом найближчих трьох місяців.

На Чернігівському, Конотопському і Сумському напрямках активність ворога характеризується авіаударами в районах Білопілля, Яструбиного, Вовківки, Миропілля (Сумщина), а також мінометами і артилерійськими обстрілами по позиціях наших військових частин.

Від початку липня ворог 198 разів обстріляв прикордоння Чернігівщини і Сумщини. З них 150 – по Сумській, решта – по Чернігівській. На території цих областях за липень зруйновано 15 обʼєктів цивільної інфраструктури, зокрема школа.

На Харківському напрямку продовжуються ракетні удари. Найбільша частина припала саме на Харків і Чугуїв. За 21 липня ворог тричі вдарив по Харкову з ракетних систем залпового вогню, загинули троє людей, 26 отримали поранення.

25 липня по Чугуєву росіяни вдарили 12 ракетами з "ураганів".

Противник на Харківському напрямку активно застосовує ДРГ задля виявлення слабких місць в обороні.

Словʼянський напрямок останні два тижні – без активних наступальних дій. Однак ворог продовжує авіаудари та обстріли з усього наявного озброєння.

Донецький район – ворог зосередився на витісненні наших підрозділів на Сіверському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

У звʼязку з втратами низка російських підрозділів відведена для відновлення боєздатності. Триває перекидання нових військ.

Найскладніша, але контрольована обстановка, лишається на Сіверському і Бахмутському напрямках, де противник намагається просунутись до Сіверська і Бахмута. Протягом останніх тижнів ворог завдавав ракетних і авіаударів.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському напрямках противник продовжує систематичний вогневий вплив на оборонців.

Жоден населений пункт на напрямку наступу противника не лишився без ворожих обстрілів. У деяких населених пунктах взагалі не лишилося житлових будинків.

На Криворізькому і Миколаївському напрямках ворог зосередився на стримуванні наших військ та перекиданні своїх резервів із Луганського і Харківського напрямків. Для поповнення втрат перекидає зразки озброєння з Росії.

Наші війська продовжують поетапне звільнення Херсонської області від окупантів. За минулий тиждень ЗСУ та інші оборонці звільнили Іванівку і Лозове, на цьому тижні – Андріївку.