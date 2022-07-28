Котячі для ЗСУ
Котячі для ЗСУ
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Геостратегічне перехрестя. Які сценарії можливі далі
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Харків обстріляли ракетами С-300. Є поранені (оновлено)
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Російська армія сьогодні вранці атакувала Одещину з 10 бомбардувальників
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Які поради варто використовувати при виборі подарунків?
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Ворог вдарив ракетами по Київській області (оновлено)
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Інна Совсун: «Я вже друге десятиліття спостерігаю відтік найкращих, найрозумніших викладачів і студентів»
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Генерал-майор Марченко повернувся до Миколаєва: буде посилювати роботу з партизанами
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
Перехоплення ГУР: комбриг окупантів набив обличчя приїжджому генералу
ГоловнаСуспільствоВійна

Росіяни вдарили по Широківській громаді Дніпропетровщини, загинула людина

Цілеспрямовано били по агропідприємству.

Росіяни вдарили по Широківській громаді Дніпропетровщини, загинула людина
Ілюстративне фото
Фото: Telegram/Валентин Резніченко

Сьогодні окупанти знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Про це написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству в Шестірні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна людина загинула, двоє поранених знаходяться у лікарні.

“Сталася пожежа. На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються”, – підсумував він.

 

Нагадаємо, у ніч на 28 липня ворог укотре обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини. Росіяни накрили вогнем дві громади: Зеленодольську і Апостолівську.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також