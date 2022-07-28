Росіяни вдарили по Широківській громаді Дніпропетровщини, загинула людина

Сьогодні окупанти знову обстріляли Криворізький район Дніпропетровської області. Унаслідок обстрілу загинула людина, ще двоє отримали поранення.

Про це написав у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

“Російська армія знову ударила по Криворізькому району. Накрили вогнем з РСЗВ Широківську громаду. Цілеспрямовано поцілили по агропідприємству в Шестірні”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що одна людина загинула, двоє поранених знаходяться у лікарні.

“Сталася пожежа. На місці працюють вогнеборці. Масштаби руйнувань з’ясовуються”, – підсумував він.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня ворог укотре обстріляв Криворізький район Дніпропетровщини. Росіяни накрили вогнем дві громади: Зеленодольську і Апостолівську.