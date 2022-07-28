ЗСУ ліквідували ще 160 окупантів, чотири танки і вісім бойових машин

З початку війни російська армія втратила в Україні 40 230 військових. Минулої доби ЗСУ знищили ще близько 160 окупантів і багато військової техніки.
Про це повідомляє у Facebook Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 28.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 40 230 (+160) осіб ліквідовано;
- танків ‒ 1 742 (+4) од;
- бойових броньованих машин ‒ 3 979 (+8) од;
- артилерійських систем – 894 (+11) од;
- РСЗВ – 258 (+0) од;
- засобів ППО – 117 (+0) од;
- літаків – 222 (+0) од;
- гелікоптерів – 190 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 729 (+3);
- крилатих ракет – 174 (+0);
- кораблів/катерів – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 854 (+7) од;
- спеціальної техніки – 75 (+0).
Нагадаємо, учора ворог провалив кілька штурмів. Мав частковий успіх на напрямку Відродження – Вершина.