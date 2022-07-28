Росіяни побили та викрали жителя Херсонщини Володимира Ліфінцева

Учора російські військові вдерлися до помешкання жителя села Шевченка Каховського району Херсонської області Володимира Ліфінцева і викрали його.

Про це повідомляє Суспільне.

“Сьогодні вранці, 27.07.2022 року, мого сина Ліфінцева Володимира Сергійовича 1981 р. н., який проживає в с. Шевченка, Каховського району, Херсонської області, російські військові без будь-яких пояснень зв'язали, побили та вивезли з дому у невідомому напрямку. Всіх, хто володіє будь-якою інформацією, про його місцезнаходження прошу мені повідомити”, - пише у Facebook Любов Ліфінцева.

Нагадаємо, МВС оприлюднило алгоритм дій з визнання особи зниклою безвісти.

Якщо громадяни не мають інформації про місце перебування родича, вони можуть звернутися до Національного інформаційного бюро за коротким номером 1648, міським номером (044) 287-81-65 або заповнити відповідну форму для запитів на сайті.