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Біля Чорнобаївки росіяни обстріляли поле з урожаєм, згоріло майже 200 гектарів

На іншому полі через обстріли окупантів було знищено половину зернових.

Біля Чорнобаївки росіяни обстріляли поле з урожаєм, згоріло майже 200 гектарів
Фото: тг канал Антона Геращенка

Росіяни за добу знищили біля Чорнобаївки на Херсонщині майже 200 га посівів.

Про це повідомили в поліції Херсонської області.

За інформацією правоохоронців, російські військові обстріляли поле озимого ячменю. Через потрапляння снарядів загорілося майже 200 гектарів. Урожай було знищено. 

Завдані збитки становлять понад 2 мільйони 600 тисяч гривень.

Біля с. Преображенка окупанти з артилерії обстріляли ще одне поле з озимим ячменем.

Внаслідок обстрілів загорілася половина поля. Завдані збитки становлять понад 600 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно російські окупаційні війська обстріляли Дніпропетровщину. Від обстрілів спалахнули дві пожежі на пшеничних полях. Також під ворожі обстріли потрапили пшеничні поля на Харківщині. Тут згоріло 60 га.

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