​ПЦУ просить Вселенського патріарха Варфоломія позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу

Священний Синод ПЦУ затвердив лист до Вселенського патріарха Варфоломія і предстоятелів помісних церков з проханням позбавити главу РПЦ Кирила патріаршого престолу.

Про це йдеться на сайті Православної церкви України.

Також російського патріарха рекомендують притягнути до канонічної відповідальності.

У листі ПЦУ просить Варфоломія розглянути і засудити діяльність "Московського патріарха Кирила Гундяєва та етнофілетичного і расистського вчення про "русскій мір", яке він проповідує".

"Чимало вояків РФ, що вторгнулись до нашої країни, ідентифікують себе з православ’ям. Однак справи, що чиняться окупантами, свідчать про них як про злочинців, які втратили живий зв’язок із Христом та Його Церквою... Кожна вбита дитина, кожна зґвалтована жінка, кожен зруйнований житловий будинок та храм — це не лише воєнний злочин, але й акт зречення Христа, внаслідок якого злочинець опиняється поза благодатною огорожею Церкви", - йдеться в листі.

ПЦУ закидає Кирилу концентрацію влади "при повній деградації реальної церковної соборності", повну залежність Церкви від російської держави, а також поширення єретичних ідей.

"Ідеологія сучасної РПЦ містить загрозу не лише для України, але й для цілого православного світу", - наголосили підписанти листа до Вселенського патріарха.

ПЦУ закликали Варфоломія і предстоятелів помісних Церков засудити і визнати єретичною доктрину "русского міра", кваліфікувати дії Кирила на канонічній території Олександрійського Патріархату як схизматичні та позбавити його права посідати Московський патріарший престол.

Нагадаємо, на Архієрейському соборі ПЦУ 24 травня його учасники ухвалили рішення просити Епіфанія, щоб звернувся до Варфоломія щодо діяльності глави РПЦ.

Також на Синоді доручили Предстоятелю ПЦУ звернутися до Кабміну, щоб той передав у користування Церкві один із храмів Києво-Печерської лаври.