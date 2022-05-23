Епіфаній проситиме в уряду передати в користування ПЦУ один із храмів Києво-Печерської лаври

Церква зробила перший крок до "подолання наслідків неканонічного підпорядкування" святині УПЦ МП.

Епіфаній звернеться до Кабміну, щоб той передав у користування ПЦУ один із храмів Києво-Печерської лаври.

Про це йдеться на сайті Православної церкви України за підсумками засідання Священного синоду.

ПЦУ клопотатиме про "передачу одного з храмів Верхньої Лаври та окремих її приміщень у користування для звершення богослужінь і ведення монастирської діяльності Свято-Успенської Києво-Печерської УПЦ (ПЦУ)", йдеться в повідомленні секретаріату Священного синоду.

Для цього утворять релігійну організацію "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної Церкви України)". На засіданні синоду затвердили її статут і підпорядкували Епіфанію.

Нагадаємо, половина ченців Києво-Печерської лаври підтримують ідею переходу до ПЦУ.