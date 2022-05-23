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Окупанти увірвались до будинку співробітника Запорізької АЕС і розстріляли його

За життя чоловіка борються лікарі. 

Окупанти увірвались до будинку співробітника Запорізької АЕС і розстріляли його
Ілюстрація
Фото: Енергоатом

Російські окупанти 23 травня увірвалися до будинку співробітника енерго-ремонтного підрозділу Запорізької АЕС Сергія Швеця та кілька разів вистрелили в нього з автоматичної зброї.

Він госпіталізований, за його життя борються лікарі, повідомили в Telegram Енергоатому. У чоловіка – чисельні кульові поранення.

"Ані пояснити, ані виправдати таку нелюдську жорстокість неможливо", – наголосили в заяві. 

Нагадаємо, в Енергодарі, місті-супутнику ЗАЕС, окупанти викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна. Його колеги вийшли на мітинг, але російські військові застосували проти них силові методи. 

Енергодар окупований російськими містами. Влада міста працює нині з території Запоріжжя. 

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