Уже 24 населені пункти українські захисники звільнили на Харківщині, - Залужний

На початку травня деокупували Кутузівку.

На Харківщині українські бійці звільнили 24 населені пункти.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Щодня, знищуючи ворога, звільняючи міста і села від окупантів, відбудовуючи інфраструктуру, військовослужбовці Збройних сил України кладуть край злочинам Російської Федерації проти цивільного населення та перешкоджають вчиненню нових", - підкреслив Залужний.

Він розповів, що на початку травня українські захисники деокупували село Кутузівка.

"Близько 170 місцевих мешканців понад два місяці жили в підвалі дитячого садочка. Серед них - 40 дітей віком від 3 місяців до 12 років. Українські військові, які звільняли село, надали першу допомогу місцевим, ділилися з ними всім необхідним - водою, їжею, одягом", - зазначив головнокомандувач.

Залужний наголосив, що обов'язок бійців - захищати свій народ і свою державу. "І ми його з честю виконуємо", - додав він.

Нагадаємо, днями заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов заявив, що в області українські бійці звільнили з 5 травня 23 населені пункти.

Омбудсман Людмила Денісова повідомила, що зі звільнених територій Харківщини надходять масові повідомлення про сексуальні злочини росіян.