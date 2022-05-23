Справжнього автора фрази про російський військовий корабель визволили з полону, – Держприкордонслужба

Український прикордонник, справжній автор фрази "Русскій воєнний корабль, іді на..й", визволений з російського полону. Про це повідомили в Державній прикордонній службі.

Начальник прикордонної застави "Острів Зміїний" Богдан Гоцький підтвердив, що доступ до радіостанції мали тільки прикордонники. За його словами, росіяни висунули захисникам Зміїного вимогу здатися, пропонували їм роботу з великою зарплатою. Однак прикордонники відмовилися зраджувати державу.

Один із захисників втратив терпець і вказав напрямок російському кораблю. Імʼя прикордонника не розголошується.

"Це мій підлеглий. Він перебував півтора місяця в полоні, наразі на свободі", – сказав Гоцький.

Оновлено. Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в коментарі УП повідомив, що імʼя автора вислову тримали в секреті, щоб не нашкодити йому.

"Ім’я прикордонника, який промовив ці слова, не називали свідомо, бо розкриття його особи могло зашкодити йому в полоні. Зараз, на щастя, він у безпеці. В силу певних обставин ми ще на якийсь час залишимо його втаємниченим", – зазначив він.

Медійна публічність морського піхотинця Романа Грибова, який фігурував як автор вислову, певною мірою була операцією з інформаційного прикриття. Це гарантувало безпеку його побратимів – захисників острова, які потрапили в полон – прикордонників, ВМС, сухопутних і повітряних сил.

Авторство фрази про корабель приписували морпіху Роману Грибову. Після звільнення з полону у квітні він не розповідав деталей про те, як цей вислів зʼявився.

"Нас було там багато. Коли саме ця фраза прозвучала, як це вийшло, не можу детально розповісти. Був панічний рух, тому навіть не скажу, в який момент це сталося... Вони не знали, хто це сказав. І це добре, бо, думаю, зі мною не гарно поводилися б у такому випадку. Додому я не повернувся б", – сказав він "Суспільному".