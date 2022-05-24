Міноборони запустило проєкт про воєнні злочини російських окупантів

Метою проєкту є надати базові знання з міжнародного гуманітарного права не лише військовослужбовцям, а й громадянам України щодо військових злочинів російських загарбників.

Убивства цивільного населення, обстріли дитячих садочків, лікарень, житлових масивів, застосування крилатих ракет по цивільному населенню, розстріл шкільних автобусів, блокування швидких – це не повний перелік воєнних злочинів, вчинених РФ проти населення України. Це злочини, які не мають строків давності. За їхнє вчинення немає амністії.

Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, передає кореспондент LB.

"Війна Росії проти України показала всьому світові відчутну різницю між ЗСУ як демократичною армією держави й окупаційною ордою РФ. Одна з ознак європейських країни – це виконання норм міжнародного гуманітарного права. Українська армія з перших днів бойових дій виконує всі норми та принципи Женевських конвенцій. РФ – навпаки. Їх ігнорує, про що свідчать численні факти порушення правил і звичаїв війни російськими окупантами", – заявив він.

Мотузяник нагадав, що Україна завжди дотримувалася норм міжнародного гуманітарного права.

"Ще у 2017 році Міноборони України затвердило відповідний наказ, яким було введено в дію всі норми та правила міжнародного гуманітарного права. Цей документ містить у повному обсязі вимоги чотирьох Женевських конвенцій. Зокрема, щодо покращення долі військовослужбовців під час наземних і морських війн. Це також положення про військовополонених і захист цивільного населення", – додав речник Міноборони.

За його словами, у бойових статутах Генштабу також закріплені норми міжнародного права.

Але в умовах повномасштабної агресії та через численні факти військових злочинів з боку російських окупантів постала необхідність поширити відповідну інформацію серед громадянського суспільства та журналістів. А саме – про порушення норм міжнародного гуманітарного права російськими загарбниками на території України.

Начальник Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ Андрій Островський додав, що саме з цією метою Міноборони запускає проєкт розповсюдження циклу відповідних матеріалів.

"Розв’язавши криваву війну, РФ вчиняє дії, які не мають виправдання ні з військової, ні з моральної точки зору. Убивства цивільного населення, обстріли дитячих садочків, лікарень, житлових масивів, застосування крилатих ракет по цивільному населенню, розстріл шкільних автобусів, блокування швидких – це не повний перелік воєнних злочинів, вчинених РФ проти населення України. Це злочини, які не мають строків давності та за їх вчинення немає амністії. Ми хочемо привернути увагу міжнародної спільноти до цинічного та систематичного порушення РФ норм міжнародного та гуманітарного права, людської моралі. Військові злочинці мають постати перед міжнародним судом і понести найсуворіше покарання за спричинення українському народу страждань".

Проєкт Міноборони передбачає широке розповсюдження відповідних відеоматеріалів про воєнні злочини окупантів. Роз’яснення про застосування норм міжнародного права стосовно загарбників. Планується проведення циклу занять з військовослужбовцями ЗСУ. Відповідна інформація також буде поширена для міжнародної аудиторії.

Водночас член Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ В’ячеслав Раєвський наголосив, що наразі мова йде про запуск 20 відеороликів про основні правила війни, які є синонімами міжнародного гуманітарного права.

Проєкт попередньо розрахований на 2,5 місяці, й усі просвітницькі відеоматеріали будуть у вільному доступі на ютуб-каналах і різних ресурсах.

Нагадаємо, Державний департамент США оголосив про запуск нової програми збору та аналізу доказів воєнних злочинів, які вчинили російські військові в Україні.