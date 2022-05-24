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Окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині, є загиблі та поранені

Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів.

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині, є загиблі та поранені

Окупанти обстріляли 14 населених пунктів на Донеччині. У результаті обстрілів є загиблі та поранені.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Руйнувань зазнали 40 цивільних об’єктів. Ворог вдарив по населених пунктах - Бахмут, Лиман, Соледар, Авдіївка, Райгородок, Луганське, Зоря, Орлівка, Калинове, Адамівка, Нью-Йорк, Північне, Сидорове, Тоненьке.

Російські війська обстріляли мирне населення з авіації, танків, важкої артилерії, ракетних установок.

Поліція задокументувала воєнні злочини РФ. На всіх місцях обстрілів працювали поліцейські. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, у неділю, 22 травня росіяни вбили п'ятьох цивільних жителів Донецької області.

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