Окупанти вбили за добу 5 жителів Донецької області

У неділю, 22 травня росіяни вбили п'ятьох цивільних жителів Донецької області.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Двох – у Лимані, одну людину – у Дачному, одну – у Клиновому і одну – в Авдіївці.

Ще 11 людей зазнали поранень.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу було надано одній людині, пораненій на Луганщині.

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, за суботу, 21 травня окупанти обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині, зруйновано 58 цивільних об’єктів.