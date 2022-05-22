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Росіяни обстріляли з "градів" ще декілька населених пунктів Дніпропетровщини, - Лукашук

До с. Мар'янське "прилетіли" десять ворожих снарядів.

Росіяни обстріляли з "градів" ще декілька населених пунктів Дніпропетровщини, - Лукашук
Фото: Facebook/Микола Лукашук

Упродовж 22 травня росіяни обстріляли декілька населених пунктів Дніпропетровщини. Використовували при цьому і "гради".

Про обстріли повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

"Протягом дня зафіксовано обстріли трьох населених пунктів у Криворізькому районі. "Градами" окупанти вдарили по Мар'янському, до села прилетіло десять снарядів. Ще два удари по території Апостолівської громади", - розповів Лукашук.

Він додав, що об‘єкти інфраструктури не зазнали руйнувань.

"Інші райони Дніпропетровщини атакам сьогодні не піддалися. Російських окупаційних військ на території області немає", - додав голова облради.

Нагадаємо, нині окупанти завдали ракетного удару по області. Ракета влучила в річку Самару.

Уночі 20 травня російські військові двічі обстріляли село Велика Костромка.

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