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На Житомирщині вибух стався в районі Малина

Факт вибуху в місті підтвердив мер.

На Житомирщині вибух стався в районі Малина
Ілюстративне фото
Фото: ДСНС

У Житомирській області пролунали вибухи. 

Про це повідомляє "Суспільне Житомир".

На Житомирщині вибух стався в районі Малина. Згодом факт вибухів у Малині підтвердив міський голова Олександр Ситайло.

Також повідомляють, що в Київській області Війська протиповітряної оборони збили ракету російських окупантів.

Нагадаємо, що 21 травня унаслідок ракетного обстрілу Рівненської області та влучання у військовий об'єкт постраждали 6 людей.

Також російська армія в суботу, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Унаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

Крім того, українські Сили ППО збили ворожу ракету над Вінницькою областю.

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