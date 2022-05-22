У Житомирській області пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне Житомир".

На Житомирщині вибух стався в районі Малина. Згодом факт вибухів у Малині підтвердив міський голова Олександр Ситайло.

Також повідомляють, що в Київській області Війська протиповітряної оборони збили ракету російських окупантів.

Нагадаємо, що 21 травня унаслідок ракетного обстрілу Рівненської області та влучання у військовий об'єкт постраждали 6 людей.

Також російська армія в суботу, 21 травня, завдала ракетного удару по Миколаївській області. Унаслідок атаки була знищена база будівельної компанії.

Крім того, українські Сили ППО збили ворожу ракету над Вінницькою областю.