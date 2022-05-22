СБУ затримала російського агента: збирався призватися до ЗСУ та здавати інформацію

Колаборанта завербували на початку війни.

На Житомирщині правоохоронці затримали російського агента, який планував вступити до бойового підрозділу Збройних сил України, та згодом проводити розвідувально-підривну діяльність на користь росіян.

Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України.

Працівники СБУ встановили, що мешканця Київської області завербували окупанти на початку війни. Під час тимчасової окупації одного з населених пунктів він орієнтував загарбників на місцевості, збирав дані про дислокацію українських військ і давав "наводку" щодо адрес проживання колишніх учасників АТО.

Також затриманий "рекомендував" окупантам місця для прихованого розміщення ворожої техніки поблизу соціальної інфраструктури та житлових будинків.

Після деокупації населеного пункту російський агент отримав інше завдання і добровільно звернувся до місцевого військкомату щодо його призову та зарахування до однієї з військових частин. Наразі затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила на Київщині колишнього правоохоронця, який продавав державні бази даних через Даркнет.