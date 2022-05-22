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Налагодити життя в Маріуполі у найближчі два роки неможливо, - радник мера

Газ доведеться прокладати заново.

Налагодити життя в Маріуполі у найближчі два роки неможливо, - радник мера
Фото: Telegram/Маріупольська міська рада

Заблокований російськими військами Маріуполь "нереально" відновити силами окупантів найближчим часом.

Про це в ефірі загальноукраїнського телемарафону заявив радник мера Петро Андрющенко, повідомляє УНІАН.

За його словами, налагодити "нормальне життя" в місті у найближчі кілька років неможливо.

"Зараз за житловий комплекс відповідає колишній тамада, і ми розуміємо, що воно все так там відбувається. Навіть якщо припустити, що там з'являться якісь спеціалісти, то налагодити життя в Маріуполі у найближчі два роки неможливо", - висловився чиновник.

У місті знищено комунікації, зокрема, газ доведеться прокладати заново, каже Андрющенко.

"Тобто жодна котельня не запрацює. І вже восени-взимку ми матимемо проблеми з опаленням. І що робити? Ніхто цим не займається. Відновити місто можна за умови відсутності бойових дій, але для цього треба мати план, спеціалістів, ресурси і, найголовніше, час. І нічого з цього немає в окупаційної влади. Тобто все це великий обман людей, які там залишаються", - розповів Андрющенко.

Нагадаємо, що на блокпостах навколо міста в напрямку Запоріжжя окупанти проводять ротацію. Вони замінюють місцевих колаборантів на росгвардійців і кадировців.

Також відомо, що російські окупанти нарощують темпи вивезення чоловіків з Маріуполя до "фільтраційних таборів".

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