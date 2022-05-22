​За добу окупанти обстріляли 12 населених пунктів на Донеччині, зруйновано 58 цивільних об’єктів

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За добу російські війська зруйнували 58 цивільних об’єктів на Донеччині.

Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції.

Зазначається, що окупанти обстріляли 12 населених пунктів регіону. Є загиблі та поранені. Руйнувань зазнали понад 40 житлових будинків, школа, музична школа, інститут, підприємства, об’єкти життєзабезпечення.

Ворог вдарив по населених пунктах Бахмут, Соледар, Авдіївка, Святогірськ, Миколаївка, Торецьк, Залізне, Райгородок, Ласточкине, Первомайське, Ярова, Сіль.

Росіяни били з авіації, танків, важкої артилерії, а також реактивних систем залпового вогню "Град".

Поліцейські задокументували воєнні злочини РФ. Відкрито кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Нагадаємо, 21 травня росіяни вбили сімох цивільних мешканців Донеччини.