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Росіяни перекинули під Сєвєродонецьк БМП "Термінатор", - британська розвідка

Такі БМП є лише в підрозділі Центрального округу армії РФ.

Росіяни перекинули під Сєвєродонецьк БМП "Термінатор", - британська розвідка
Фото: Армія Інформ

Єдина у Росії робоча група машин підтримки танків БМП-Т "Термінатор", найімовірніше, перекинута на Сєвєродонецький напрямок.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетні сили Центрального округу армії РФ, який є єдиним з'єднанням, що має ці машини", - повідомляють військові.

Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час боїв в Афганістані та Чечні. Район Сєвєродонецька залишається одним з найближчих тактичних пріоритетів Росії, вважають розвідники. Однак за наявності максимум 10 "термінаторів" вони навряд чи матимуть істотний вплив на операцію із захоплення міста.

Зазначимо, що БМП-Т «Термінатор» – це російський варіант багатоцільової бойової гусеничної машини вогневої підтримки, виконаний на базі танка Т-72 або Т-90. БМП-Т оснащено протитанковим комплексом «Атака-Т» з боєкомплектом чотири ракети та заявленою дальністю стрільби від 400 до 6000 метрів. Крім того, вона озброєна двома автоматичними гранатометами АГС-17Д, двома автоматичними гарматами калібру 30 міліметрів 2А42 та великокаліберним кулеметом ПКТМ.

Екіпаж машини складається з 5 осіб: командир, навідник, механік-водій та два оператори гранатометних установок. Серійне виробництво БМП-Т відбувається на Уралвагонзаводі. У 2017 році БМП-Т проходила випробування в Сирії. На озброєння росармії прийнята у 2018 році. 

Нагадаємо, що 22 травня російські війська намагалися атакувати місто Сєвєродонецьк на Луганщині, але, отримавши гідну відсіч від Збройних сил України, відійшли на попередні позиції.

Як повідомили 22 травня в Генштабі, на Сєвєродонецькому напрямку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля в напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ. 

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