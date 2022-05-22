Росіяни перекинули під Сєвєродонецьк БМП "Термінатор", - британська розвідка

Такі БМП є лише в підрозділі Центрального округу армії РФ.

Єдина у Росії робоча група машин підтримки танків БМП-Т "Термінатор", найімовірніше, перекинута на Сєвєродонецький напрямок.

Про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Їхня присутність свідчить про те, що до цієї атаки причетні сили Центрального округу армії РФ, який є єдиним з'єднанням, що має ці машини", - повідомляють військові.

Росія розробила "Термінатор" після того, як усвідомила необхідність забезпечення спеціального захисту основних бойових танків, що використовувалися під час боїв в Афганістані та Чечні. Район Сєвєродонецька залишається одним з найближчих тактичних пріоритетів Росії, вважають розвідники. Однак за наявності максимум 10 "термінаторів" вони навряд чи матимуть істотний вплив на операцію із захоплення міста.

Зазначимо, що БМП-Т «Термінатор» – це російський варіант багатоцільової бойової гусеничної машини вогневої підтримки, виконаний на базі танка Т-72 або Т-90. БМП-Т оснащено протитанковим комплексом «Атака-Т» з боєкомплектом чотири ракети та заявленою дальністю стрільби від 400 до 6000 метрів. Крім того, вона озброєна двома автоматичними гранатометами АГС-17Д, двома автоматичними гарматами калібру 30 міліметрів 2А42 та великокаліберним кулеметом ПКТМ.

Екіпаж машини складається з 5 осіб: командир, навідник, механік-водій та два оператори гранатометних установок. Серійне виробництво БМП-Т відбувається на Уралвагонзаводі. У 2017 році БМП-Т проходила випробування в Сирії. На озброєння росармії прийнята у 2018 році.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 May 2022



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Ntuj5gasql — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 22, 2022

Нагадаємо, що 22 травня російські війська намагалися атакувати місто Сєвєродонецьк на Луганщині, але, отримавши гідну відсіч від Збройних сил України, відійшли на попередні позиції.

Як повідомили 22 травня в Генштабі, на Сєвєродонецькому напрямку із застосуванням мінометів і ствольної артилерії ворог обстрілює позиції Сил оборони вздовж всієї лінії зіткнення, зосередив зусилля в напрямку населених пунктів Сєвєродонецьк і Лисичанськ.