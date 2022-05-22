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​Російські війська атакували Сєвєродонецьк із чотирьох напрямків, але отримали гідну відсіч, - ОВА

У результаті обстрілів на Луганщині пошкоджено щонайменше 34 будинки.

​Російські війська атакували Сєвєродонецьк із чотирьох напрямків, але отримали гідну відсіч, - ОВА
Обстріл житлового будинку на Луганщині
Фото: t.me/luhanskaVTSA/2787

Російські війська намагалися атакувати місто Сєвєродонецьк на Луганщині, але, отримавши гідну відсіч від Збройних сил України, відійшли на попередні позиції.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Одразу із чотирьох напрямків намагалися увірватися до Сєвєродонецька росіяни, але отримали гідну відсіч і відійшли на попередні позиції. Втім артилерійські та мінометні обстріли житлових кварталів ними продовжилися. Постраждав майже кожен підконтрольний населений пункт. Між Сєвєродонецьком і Лисичанськом зруйновано проліт мосту поблизу залізничного вокзалу", - написав він у Telegram-каналі.

Також учора затримали декількох людей, які фотографували військову техніку. Ними займатиметься Служба безпеки.

"Невдала спроба росіян наступити біля Осколонівки, Пурдівки, Щедрищевого та Смолянинового, зруйновано міст. У Сєвєродонецьку затримали осіб, які фотографували військову техніку", - додав Гайдай.

Щодо руйнувань житлового фонду: у Сєвєродонецьку за добу пошкоджено сім будинків, у Лисичанську – п’ять. Також по п’ять – у Тошківці та Нирковому. Чотири – у Врубівці, по три – у Гірському та Золотому, два – у Привіллі.

Фото: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА

Фото: Луганська ОВА

Нагадаємо, в п’ятницю, 20 травня, унаслідок ворожих обстрілів на Луганщині загинули шестеро мирних мешканців. Окупанти завдали удару по школі та об’єднанню "Азот" у Сєвєродонецьку, в області зруйновано близько 50 будинків.

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